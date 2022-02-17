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مصرع عامل سقط عن ارتفاع بالناصرة

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 09:02

مصرع عامل سقط عن ارتفاع بالناصرة
من مكان الحادث بالناصرة، صباح اليوم (طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل (32 عاما) مصرعه متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في حادث عمل بمدينة الناصرة، صباح اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، أسفر سقوط عامل من منطقة جنين في الضفة الغربية، عن ارتفاع نحو 20 مترا في ورشة بناء بالقرب من محطة الوقود ساحة الوديع في الناصرة، عن إصابته بجروح خطيرة، نقل على إثرها بسيارة الإسعاف المكثف إلى المستشفى الإنجليزي بالمدينة، لتلقي العلاج.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى الناصرة الإنجليزي، إبراهيم بشناق، أنه "وصل إلى مستشفى الناصرة – الإنجليزي، قبل قليل، رجل في الأربعينات من العمر، يعاني من إصابات حرجة. طاقم سيارة الإسعاف قام بمحاولات إنعاش خلال الطريق للمستشفى وعند وصوله باشرت الطواقم الطبية في قسم الطوارئ بمواصلة محاولات الإنعاش، لكن وللأسف اضطر الأطباء لإقرار وفاته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي حادث عمل وقع في منطقة القدس، أمس الأربعاء، لقي الشاب آدم ربحي أبو غياظة (32 عاما) من سكان نحالين في الضفة الغربية المحتلة، مصرعه، متأثرا بجروحه الخطيرة بعد سقوطه من علو خلال عمله.

13 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 13 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، وارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء، وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد فلسطينيون وأجانب.

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#الناصرة
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#عمال
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