الصحة الفلسطينية: 19 وفاة بكورونا و1,255 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا، وتشخيص 1,255 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تسجيل 4,480 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، إن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و5 في نابلس، و2 في طولكرم، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة في كل من رام الله والخليل وجنين.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس - 18، قلقيلية - 18، طوباس - 10، بيت لحم - 35، طولكرم - 27، نابلس - 43، رام الله والبيرة - 40، جنين - 15، الخليل - 14، سلفيت - 2، أريحا والأغوار - 5، قطاع غزة - 278، مدينة القدس - 750.

وأفادت بأن الإصابات الجديدة شُخصت بعد إجراء 2,987 فحصا (لا يشمل القدس).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 124 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 255 مصابا، بينهم 50 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.