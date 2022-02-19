النقب: إصابة خطيرة لشاب في انقلاب دباب

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب دباب بمنطقة حرشية قرب بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 17:12 حول انقلاب دباب في حرش ’لاهاف’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 39 شخصا، بينهم 15 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم الخميس الماضي.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وتبين أنه من بين الضحايا في العام الماضي، 97 شخصا من عابري سبيل مقارنة بـ81 لاقوا مصارعهم في العام 2020, و86 ضحية من راكبي الدراجات النارية، مقارنة بـ68 لقوا مصرعهم في العام 2020, و56 سائقا شابا مقارنة بـ44 من السائقين الشبان في العام 2020.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإنه في العام 2021 لقي 12 طفلا (من الفئة العمرية 0 - 14 عاما) من المجتمع العربي مصارعهم، و45 من الفتيان والشبان (15 - 24) و11 شخصا من كبار السن من الفئة العمرية (65+). ومن بين الضحايا في المجتمع العربي 17 من المشاة و23 من راكبي الدراجات النارية ودراجات "السكوتر".