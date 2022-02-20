بينيت يكرر دعوته للإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا لـ"العودة فورا"

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، دعوته للمواطنين الإسرائيليين المتواجدين في أوكرانيا إلى "العودة على الفور"، مشددا على أن قدرة الحكومة الإسرائيلية "على ضمان سلامتهم في حالات الطوارئ، ستكون محدودة".

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتب بينيت، جاء فيه: "أدعو الإسرائيليين في أوكرانيا إلى مغادرتها فورا". وأضاف "ستكون قدرتنا على ضمان أمنكم وسلامتكم في حالات الطوارئ، محدودة".

وقال بينيت إن حكومته "تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد"، موضحا أن "أكثر من 3000 إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل (عائدين إلى إسرائيل)، لكن لا يزال هناك الكثير من الإسرائيليين".

وبلغت التقديرات القصوى لوزارة الخارجية الإسرائيلية حول عدد الإسرائيليين في أوكرانيا، 14 ألف شخص.

وأشار بينيت إلى أن "بعض شركات الطيران بدأت بالفعل بإلغاء رحلاتها (المتوجهة من أوكرانيا إلى إسرائيل، وبالعكس)".