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إسرائيل تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 19:16

إسرائيل تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، نقل أعمال سفارتها لدى أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف (أو لفيف LVIV) الواقعة غربي أوكرانيا على الحدود مع بولندا، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك للدول السوفيتية السابقة.

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