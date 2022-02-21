إسرائيل تنقل سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لفوف

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، نقل أعمال سفارتها لدى أوكرانيا من العاصمة كييف إلى مدينة لفوف (أو لفيف LVIV) الواقعة غربي أوكرانيا على الحدود مع بولندا، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك للدول السوفيتية السابقة.