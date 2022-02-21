  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الشيخ جراح: الاحتلال يعتدي على مصاب بمتلازمة "داون"

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 20:47

الشيخ جراح: الاحتلال يعتدي على مصاب بمتلازمة "داون"
الفتى العجلوني خلال الاعتداء عليه (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الإثنين، بالشيخ جراح بالقدس المحتلة، أحدهم الفتى المقدسي محمد العجلوني وهو من ذوي الإعاقة، جرّاء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الحيّ.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية في بيان، إن أفرادها تعاملوا مع 3 إصابات بالشيخ جراح نتيجة اعتداء بالضرب. وأضافت أنه تم نقل الإصابات للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوقفت قوات الاحتلال سيارة إسعاف. وقام عناصرها بتفتيشها خلال نقل أحد المصابين للمستشفى، بحسب المصدر ذاته.

وأصيبت سيدة في ذراعها بكدمات بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها كذلك.

وأظهر مقطع مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء قوات الاحتلال على العجلوني المصاب بمتلازمة "داون"، والذي ظهر في حالة فزع شديدة.

وأمس الأحد، اندلعت مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في الشيخ جراح، إثر نقل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير "مكتبه" البرلماني لموقع آخر بالحي.

واندلعت مواجهات ين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة بن غفير، عقب نقل الأخير مكتبه أمام منزل عائلة السعو.

واعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الفلسطينيين الذين احتجوا على نقل "بن غفير" مكتبه قبالة منازلهم.

والأربعاء الماضي، أعلن بن غفير، وصول 16 نائبا من أحزاب المعارضة للمكتب البرلماني الذي أقامه بحي الشيخ جراح، "لإبداء تضامنهم" معه، على مدى 4 أيام.

وفي 13 شباط/ فبراير الجاري، كان النائب اليميني المتطرف نفسه، قد أقام خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في الحي، معتبرا إياها مكتبا له، قبل أن ينقله لمكانه الجديد.

وآنذاك رافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل أهالي الحيّ بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا | هل يفجّر الشيخ جراح انتفاضة جديدة؟

وبرّر بن غفير خطوته بتوفير الحماية لمستوطن، استولى قبل سنوات، على منزل فلسطيني في الحي، وهو ما دحضه مسؤولون إسرائيليون كبار، اتهموا بن غفير بالبحث عن مكاسب سياسية. -

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#الشيخ جراح
#محمد العجلوني
#فتى من ذوي الإعاقة
#متلازمة داون
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عبّاس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة
عبّاس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

2022-02-21

حكومة غزة: نعمل على توفير 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل
حكومة غزة: نعمل على توفير 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل

2022-02-21

حملة أوروبية لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات
حملة أوروبية لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات

2022-02-21

الأكثر قراءة

جريمة القتل في المزرعة: حداد عام واعتقال شقيق الضحية

جريمة القتل في المزرعة: حداد عام واعتقال شقيق الضحية

2022-02-20
وفاة المغني اللبنانيّ سامي كلارك

وفاة المغني اللبنانيّ سامي كلارك

2022-02-20
تحليلات | طائرة حزب الله المسيرة: خرق سيادة إسرائيل كما تفعل بلبنان

تحليلات | طائرة حزب الله المسيرة: خرق سيادة إسرائيل كما تفعل بلبنان

2022-02-20
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-20
خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

2022-02-20