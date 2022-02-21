الشيخ جراح: الاحتلال يعتدي على مصاب بمتلازمة "داون"

أصيب 3 فلسطينيين، اليوم الإثنين، بالشيخ جراح بالقدس المحتلة، أحدهم الفتى المقدسي محمد العجلوني وهو من ذوي الإعاقة، جرّاء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الحيّ.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية في بيان، إن أفرادها تعاملوا مع 3 إصابات بالشيخ جراح نتيجة اعتداء بالضرب. وأضافت أنه تم نقل الإصابات للمستشفى لتلقي العلاج.

هكذا اعتدى عناصر قوات الاحتلال على الفتى المقدسي محمد العجلوني المصاب بمتلازمة "داون" في #الشيخ_جراح #القدس

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وأوقفت قوات الاحتلال سيارة إسعاف. وقام عناصرها بتفتيشها خلال نقل أحد المصابين للمستشفى، بحسب المصدر ذاته.

وأصيبت سيدة في ذراعها بكدمات بعد اعتداء قوات الاحتلال عليها كذلك.

وأظهر مقطع مصور بثه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء قوات الاحتلال على العجلوني المصاب بمتلازمة "داون"، والذي ظهر في حالة فزع شديدة.

وأمس الأحد، اندلعت مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في الشيخ جراح، إثر نقل عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير "مكتبه" البرلماني لموقع آخر بالحي.

واندلعت مواجهات ين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة بن غفير، عقب نقل الأخير مكتبه أمام منزل عائلة السعو.

واعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الفلسطينيين الذين احتجوا على نقل "بن غفير" مكتبه قبالة منازلهم.

والأربعاء الماضي، أعلن بن غفير، وصول 16 نائبا من أحزاب المعارضة للمكتب البرلماني الذي أقامه بحي الشيخ جراح، "لإبداء تضامنهم" معه، على مدى 4 أيام.

وفي 13 شباط/ فبراير الجاري، كان النائب اليميني المتطرف نفسه، قد أقام خيمة على أرض فلسطينية خاصة، في الحي، معتبرا إياها مكتبا له، قبل أن ينقله لمكانه الجديد.

وآنذاك رافق بن غفير، عشرات المستوطنين الذين هاجموا منازل أهالي الحيّ بالحجارة، ما فجّر مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وشرطة الاحتلال من جهة أخرى.