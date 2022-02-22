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إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في شعفاط

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 23:35

إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في شعفاط
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب يبلغ 42 عاما من العمر، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكبَت في مخيّم شعفاط، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وجاء في التفاصيل أن الشاب تعرّض للطعن خلال شجار نشب في المخيّم في القدس المحتلة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ثم نقله إلى مشفى بالمدينة، لاستكمال تلقي العلاج.

وزعمت الشرطة أن عناصرها وصلوا إلى المكان للتحقيق في خلفية الجريمة، ولإلقاء القبض على متورّطين بالشجار.

وتأتي الجريمة، فيما كان الشاب نور حمّاد وهو في العشرينيات من عمره، قد قُتِل جرّاء جريمة إطلاق النار في المخيّم في السادس عشر من الشهر الماضي.

وقد شهد المخيّم العام الماضي، أكثر من جريمة قتل.

بودكاست عرب 48

#جريمة طعن
#شعفاط
#القدس المحتلة
#إصابة شاب
#العنف والجريمة

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