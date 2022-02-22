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مصرع شاب جرّاء حادث طرق في كابول

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 21:00

مصرع شاب جرّاء حادث طرق في كابول
ضحية الحادث، الشاب بقاعي
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي الشاب محمد علي بقاعي الذي يبلغ من العمر 22 عاما، مصرعه، جرّاء حادث طرق وقع في بلدة كابول، مساء اليوم الثلاثاء.

ويأتي مصرع الشاب، بعد وقت وجيز من مصرع الطفل جود سلمان الهزيل (عامان) في حادث دهس بمدينة رهط في منطقة النقب، وكذلك مصرع شاب في الثلاثينات من عمره، جرّاء حادث دراجة نارية على شارع 40 وسط البلاد.

ووقع الحادث في حيّ سكنيّ في البلدة، حينما كان بقاعي يستقلّ دراجته النارية، فيما لم تُعرَف بعد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للشاب، والتي شملت محاولات إنعاش، إلا أن مححاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشا، لتُعلَن وفاته.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبيّ أن "سائق الدراجة النارية كان ملقى على الطريق فاقدًا للوعي، وكان يعاني من إصابة شديدة وقدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف وإجراء إنعاش مطولة، لكن إصابته كانت قاتلة وفي النهاية كان علينا إقرار وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 43 شخصا، بينهم 18 من المجتمع العربي، لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية الأمس.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#كابول
#مصرع شاب
#حادث طرق
#حادث دراجة نارية
#محمد علي بقاعي

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