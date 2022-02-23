إردوغان لبوتين: "تركيا لن تعترف بأي إجراء يؤثر على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم الأربعاء، أنّ "تركيا لن تعترف بأيّ إجراء يؤثّر على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.

وأضافت الرئاسة في بيان أنّ إردوغان قال لبوتين أيضًا إن "نزاعًا عسكريًا لن ينفع أحدًا"، من دون أن تحدّد مدّة المحادثة بين الرئيسين.

ودعا إردوغان، نظيره الروسي إلى الحوار مع أوكرانيا، وأكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية لحل الأزمة.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة في بيانها، إن إردوغان إلى الأهمية التي توليها تركيا للحوار الوثيق مع روسيا في الملفات الإقليمية. وأكد على رفض تركيا الاعتراف بالخطوات التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حل بموجب اتفاقيات "مينسك".

وأعرب إردوغان استعداد بلاده للمساهمة في خفض التوتر وحفظ السلام. وجدد دعوته إلى بوتين للحوار، مؤكدا على أهمية تغليب الدبلوماسية من أجل حل الأزمة.

وأشار إلى أن بلاده تواصل اتخاذ موقف بنّاء داخل الناتو في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

كما دعا إردوغان نظيره الروسي لزيارة تركيا في أقرب وقت لعقد اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والذي عُقدت النسخة الأخيرة منه في مدينة سوتشي الروسية في أيلول/ سبتمبر الماضي.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الروسي، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".