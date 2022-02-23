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إصابة حرجة جرّاء شجار قرب قلقيلية

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 17:59

إصابة حرجة جرّاء شجار قرب قلقيلية
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أُصيب شاب يبلغ من العمر 32 عاما، بجراح حرجة، جرّاء شجار نشب قرب قلقيلية، مساء اليوم الأربعاء.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأوليّة للمصاب، ثم نقله إلى مشفى "بيلينسون" ببيتح تكفا في حالة حرجة، لاستكمال تلقي العلاج.

وأفاد أحد أفراد الطاقم الطبيّ، بأن الشاب كان "فاقدًا للوعي ويعاني من كدمات على جسده".

وأضاف: "قدمنا ​​له الرعاية الطبية الأولية في (المكان)، ونقلناه في (سيارة إسعاف تحوي) وحدة عناية مركّزة إلى المشفى وتمّ إيصاله بأجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي".

وفي وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أُصيب شاب يبلغ 42 عاما من العمر، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكبَت في مخيّم شعفاط بالقدس المحتلة.

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#إصابة شاب
#شجار
#قلقيلية
#العنف والجريمة

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