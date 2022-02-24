بوتين: "اضطررنا" على القيام بما فعلناه في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الخميس، إن روسيا "اضطرّت" إلى فعل ما فعلته في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقاء مع ممثلي قطاع الأعمال الروس، إثر تراجع كبير شهدته بورصة موسكو، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا.

وتابع بوتين أنّ "الوضع صعب، وآمل أن نتمكن من العمل معا بشكل متضامن وفعّال"، لكنه توقّع هذه العقوبات، واستعدّ لها.

وزعم بوتين أن "لولا إقدامنا على هذه الخطوة لواجهنا تهديدًا لا أعرف كيف كانت دولتنا ستستمر بعده"، وأنّ بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي "الذي نحن جزء منه وعلى شركائنا فهم هذا الأمر".

وفجر الخميس، أعلن بوتين في بيان بثه التلفزيون "اتخذت قرارًا بعملية عسكرية خاصّة" من دون أن يحدّد حجم هذا التدخل.

وقال الرئيس الروسي "سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي"، واعدًا "باقتياد الذين ارتكبوا العديد من الجرائم والمسؤولين عن إراقة دماء مدنيين، بمن فيهم مواطنون روس، إلى المحاكم".

وأكّد بوتين "ليس من بين خططنا احتلال أراضٍ أوكرانية، ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد"، داعيًا الجنود الأوكرانيين إلى "إلقاء أسلحتهم".

وتوجه إلى "الذين سيحاولون التدخل معنا"، قائلا "يجب أن يعلموا أن ردّ روسيا سيكون فوريًا، وسيؤدي إلى عواقب لم تعرفها من قبل".

والإثنين، اعترف بوتين باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. ثم حصل، في اليوم التالي، من مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي على الضوء الأخضر لنشر قوات.

مقال | حرب الاستكبار على الاستكبار/ رامي منصور

وبعيد خطاب بوتين صباح الخميس، تجاوز سعر برميل النفط المئة دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات، وتراجعت بورصة هونغ كونغ أكثر من ثلاثة في المئة، بينما علقت المبادلات في بورصة موسكو.