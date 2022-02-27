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مصرع شاب في حادث طرق قرب طوبا الزنغرية

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 16:00

مصرع شاب في حادث طرق قرب طوبا الزنغرية
من مكان الحادث (تصوير سلطة الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب يزن رائد سعيد (23 عاما) من طوبا الزنغرية، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق بين سيارتين على شارع 8677 قرب البلدة، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 12:54 حول حادث طرق بين مركبتين على شارع 8677، وأقر الطاقم الطبي مصرع شاب متأثرا بجروحه، فيما قدم العلاجات الأولية لطفلة (4 سنوات) وامرأة (28 عاما) عانيتا من جروح متوسطة في أنحاء جسديهما".

ضحية الحادث يزن سعيد

وأحيلت المصابتان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

وأورد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي في بيان، أنه "مع وصول الطواقم تبين وجود عالق داخل سيارة خصوصية انقلبت من جراء الحادث، وعلى الفور باشرت الطواقم بتخليص المصاب وإحالته للطواقم الطبية".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 51 شخصا، بينهم 20 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.

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#حوادث الطرق
#طوبا الزنغرية
#يزن رائد سعيد

مصرع شاب في حادث طرق قرب طوبا الزنغرية

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