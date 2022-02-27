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إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بنحف

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 14:45

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بنحف
من مكان الجريمة في نحف، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة نحف في منطقة الشاغور، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 14:29 حول مصاب أحيل لتلقي العلاج في عيادة محلية بنحف، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وذكر المضمد طارق ياسين أن "المصاب كان بوعيه إذ عانى جروحا في أنحاء جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية قبل نقله إلى المشفى وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#نحف

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