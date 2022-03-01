شهيد برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم هو الثالث بالضفة خلال ساعات

استشهد شاب مساء اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، عند المدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة،

وباستشهاد الشاب مساء اليوم، يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى ثلاثة خلال ساعات، إذ استشهد شابان وأُصيب ثالث بجراح، برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي مقتضب، إن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب عمار شفيق أبو عفيفة، وهو من مخيم العروب، شمال الخليل، جنوبي الضفة.

وأضافت أن الشاب استشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوبي بيت لحم، جنوب الضفة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بحمل جثمان الشهيد ملفوفا بكيس أبيض، ومن ثم وضعه داخل سيارة إسعاف إسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب 3 فلسطينيين، بجراح، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال تفريق الجيش، مسيرة تضامنية، مع الأسرى في سجون الاحتلال، انطلقت من مسجد الحسين، وسط الخليل، تجاه حي باب الزاوية في المدينة.

وقال شهود عيان إن الجيش استخدم الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، فيما رشق المشاركون القوات بالحجارة.