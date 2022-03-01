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دمشق: 11 قتيلا إثر اندلاع حريق بمركز تسوّق

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 11:58

دمشق: 11 قتيلا إثر اندلاع حريق بمركز تسوّق
الدفاع المدني في دمشق
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

لقي 11 شخصًا على الأقل حتفهم، اليوم الثلاثاء، جراء اندلاع حريق داخل مركز تسوّق في وسط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية للنظام السوري التي تحقق في أسباب اندلاعه.

وأفادت الوزارة على صفحتها على "فيسبوك" عن "إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا في شارع الحمرا في دمشق" ونجم عنه "وفاة أحد عشر شخصًا وأضرار مادية كبيرة" موضحة أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق".

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء أن طواقم الإنقاذ نجحت بتخليص شخصين من المركز التجاري الذي التهمته النيران.

وأشارت مصادر إعلامية سورية إلى إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، الذي أسفر أيضا عن حدوث أضرار مادية كبيرة".

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#دمشق
#اندلاع حريق
#قتلى
#مركز تسوق

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