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مصرع امرأة في حريق سيارة بالعفولة

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 15:41

مصرع امرأة في حريق سيارة بالعفولة
من المكان (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقيت امرأة، في الثلاثينيات من عمرها، مصرعها متأثرة بجروحها إثر حريق شب في سيارة خصوصية بالعفولة، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أن "الطواقم تلقت بلاغا عن سيارة مشتعلة بمدينة العفولة، وعملت على تخليص جثة ونقلها للطواقم الطبية في المكان".

وقالت طواقم الإنقاذ إنه مع وصولها إلى المكان كانت سيارة مشتعلة وبداخلها امرأة، بيد أنه جرى إقرار وفاتها في المكان متأثرة بجروحها.

هذا، وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق لمعرفة أسباب احتراق السيارة، في الوقت الذي لم تعرف فيه الخلفية بعد.

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#حريق
#العفولة

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