إصابة خطيرة لعامل في ورشة بناء في "موديعين عيليت"

أصيب عامل، يبلغ 30 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في مستوطنة "موديعين عيليت"، صباح اليوم الخميس.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن العامل أصيب إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله في ورشة بناء بمستوطنة موديعين عيليت، غرب مدينة رام الله، على الطريق بين القدس وتل أبيب.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له، وجرى نقله بسيارة الإسعاف المكثف التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء"، على وجه السرعة، إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير"، وهو بحالة خطيرة وتحت التخدير والتنفس الاصطناعي.

وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث إلى جانب ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل).

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 14 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

هذا، وازدادت حوادث العمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، لا سيما لناحية غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة.