إصابة مستوطن بعملية طعن قرب حزما

أصيب مستوطن صباح اليوم الخميس، بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه للطعن قرب حاجز حزمة عند القدس المحتلة، بحسب مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المستوطن في مطلع الأربعينيات من عمره، وصل للحاجز من تلقاء نفسه مصابا بجروح متوسطة.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "شعاري تصيدك" بالقدس، حيث رجحت سلطات الاحتلال أن تكون الدوافع قومية، وكان مستوطن آخر أصيب، أمس الأربعاء، طعنًا في نفس المنطقة دون معرفة ملابسات الحادثة والدوافع.

وفتحت سلطات الاحتلال تحقيق بالحادثين، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية قومية، فيما تتواصل عمليات التمشيط والبحث في المنطقة، علما أنه لم يتم تنفيذ اعتقالات حتى الآن.