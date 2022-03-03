فرنسا: ماكرون يعلن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة الشهر المقبل متعهدا العمل على تعزيز فرنسا وأوروبا في وجه "تراكم الأزمات".

وكتب ماكرون في رسالة موجهة إلى الفرنسيين "لهذا السبب أطلب منكم منحي ثقتكم لولاية ثانية كرئيس للجمهورية" وأضاف "انا مرشح لكي استحدث معكم ووسط تحديات هذا القرن، استجابة فرنسية واوروبية فريدة".

وبسبب الحرب في أوكرانيا، انتظر الرئيس الفرنسي حتى اللحظة الأخيرة لكي يعلن ترشحه لولاية ثانية رسميا، فيما يتوجب على المرشحين إعلان ترشيحاتهم رسميا قبل الساعة السادسة، مساء غدٍ، الجمعة.

وقبل 38 يوما من الجولة الأولى، سيصبح إيمانويل ماكرون مرشحا رسميا للرئاسة، وبالتالي سيتمكّن من بدء حملة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا، والتي ستكون واحدة من أقصر الحملات التي يقوم بها رئيس منتهية ولايته.

وأقر ماكرون في خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا "يؤثر على حياتنا الديموقراطية والحملة الانتخابية"، لكنّه أكّد أن "هذه الحملة ستسمح بإجراء نقاش ديموقراطي مهم للأمة"، و"لم يمنعنا من التوحد حول الأمور الأساسية".

كذلك، سيكون لهذه الحرب تأثير على استطلاعات الرأي، التي تظهر أن ماكرون هو الأوفر حظا، كما يحصل عادة في فترات الأزمات.