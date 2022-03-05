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حوادث الطرق: إصابة حرجة لشابة دهسا والسائق بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 22:18

حوادث الطرق: إصابة حرجة لشابة دهسا والسائق بحالة خطيرة
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت شاب (20 عاما) وشابة (17 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث على شارع 2 وسط البلاد، مساء اليوم السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تعرض الشابة للدهس من دراجة نارية، ما أسفر عن إصابتها وسائق الأخيرة بجروح حرجة وخطيرة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 21:59 حول حادث على شارع 2، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش لشابة عانت جروحا حرجة وهي فاقدة للوعي ودون نبض أو تنفس، كما قدمت العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا خطيرة وهو فاقد للوعي".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

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#حوادث الطرق
#دراجة نارية

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