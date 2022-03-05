  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بينيت يسافر لبرلين للقاء شولتس

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 20:12

بينيت يسافر لبرلين للقاء شولتس
خلال لقاء بوتين وبينيت في 22 تشرين الأول/أكتوبر الفائت (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم السبت، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بموسكو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي أن "بينيت ينسق نشاطه بشأن الحرب الروسية الأوكرانية مع أميركا وألمانيا وفرنسا".

ويغادر بينيت موسكو بعد لقاء استمر 3 ساعات بينه وبين الرئيس الروسي، متجهًا نحو برلين للقاء المستشار الألماني، أولاف شولتس.

وغادر بينيت البلاد صباح اليوم السبت، متجهًا نحو موسكو، بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها الطرفان يوم الأربعاء.

وشارك في لقاء بينيت - بوتين، وزير الإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولتا.

وكان قد أجرى بينيت محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، يوم الأحد، وفيها اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية وساطة بلاده بين طرفي النزاع الروسي والأوكراني.

ويُشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أبلغ الإدارة الأميركية مسبقًا باللقاء بين بينيت ببوتين.

اقرأ/ي أيضًا | روسيا تشجن هجوما واسعا في أوكرانيا.. وبينيت يلتقي بوتين

بودكاست عرب 48

#نفتالي بينيت
#إسرائيل
#موسكو
#روسيا
#فلاديمير بوتين
#لقاء
#الحرب العالمية الثالثة
#وساطة
#أوكرانيا
#كييف

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انتقادات في "الوزاريّ المصغّر": يتوجّب على إسرائيل إظهار دعم أكبر لأوكرانيا
انتقادات في "الوزاريّ المصغّر": يتوجّب على إسرائيل إظهار دعم أكبر لأوكرانيا

2022-03-04

موفاز: علمنا أن الفلسطينيين يخططون للانتفاضة الثانية قبل اندلاعها بسنة
موفاز: علمنا أن الفلسطينيين يخططون للانتفاضة الثانية قبل اندلاعها بسنة

2022-03-04

الصحة الإسرائيلية: 25 وفاة بكورونا الخميس و6571 إصابة جديدة
الصحة الإسرائيلية: 25 وفاة بكورونا الخميس و6571 إصابة جديدة

2022-03-04

الأكثر قراءة

تقرير: الجيش الإسرائيلي يحض بينيت على الحياد بالحرب الأوكرانية

تقرير: الجيش الإسرائيلي يحض بينيت على الحياد بالحرب الأوكرانية

2022-03-04
حالة الطقس: غائم وبارد واحتمال تساقط أمطار متفرقة

حالة الطقس: غائم وبارد واحتمال تساقط أمطار متفرقة

2022-03-04
مصرع شقيقين من يطا في حادث طرق بالنقب

مصرع شقيقين من يطا في حادث طرق بالنقب

2022-03-04
تفاهمات بين إسرائيل والإمارات بشأن حراسة الرحلات الجوية لدبي

تفاهمات بين إسرائيل والإمارات بشأن حراسة الرحلات الجوية لدبي

2022-03-04
باكستان: ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد إلى 56

باكستان: ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد إلى 56

2022-03-04