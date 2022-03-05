مصابان بجريمة إطلاق نار في "رمات غان"

أصيب شابان، في الثلاثينات من عمرهما، بجروح وصفت بأنها خطيرة وطفيفة بجريمة إطلاق نار في "رمات غان"، وسط البلاد، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 22:42 حول إصابة شخصين في حادث عنف برمات غان، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لهما إذ عانى أحدهما جروحا خطيرة فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "تل هشومير" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.