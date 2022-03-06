إسرائيل تدعي اعتراض مُسيرتيْن إيرانيتيْن حاولتا نقل أسلحة لغزة

ادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، أنه اعترض وأسقط طائرتيْن مسيرتيْن تابعتين لإيران، حاولتا نقل شحنة من الأسلحة إلى قطاع غزة المحاصر، قبل نحو عام من اليوم.

وبحسب المزاعم الإسرائيلية، فإن الحادثة وقعت في آذار/ مارس 2021، حيث انطلقت المسيرتان من جنوبي إيران وسافرتا مسافة 8 ساعات باتجاه قطاع غزة وهما تحملان أسلحة وذخائر، قبل أن تقوم طائرات إسرائيلية مقاتلة من طراز F35i بإسقاطهما على مسافة بعيدة من قطاع غزة وقبل اختراق "الأجواء الإسرائيلية".

وجاء ذلك في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي. وذكر أن عملية الاعتراض المزعومة نفذت في آذار/ مارس 2021، وأضاف أن "الطائرتيْن المسيرتيْن الإيرانيتيْن كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل".

وأضاف أن "الاعتراض تم بواسطة طائرات مقاتلة من طراز F35i".

وبحسب البيان فإن "عملية الاعتراض تمت في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة".

وشدد البيان على أنه "تم إحباط اختراق المسيرتيْن الإيرانيتيْن قبل اختراق المجال الجوي الإسرائيلي". وأضاف أن "الطائرتين المسيرتيْن كانتا تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن المسيرتيْن حملتا شحنة من الأسلحة والذخيرة لحركات المقاومة في قطاع غزة.

وأضافت أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن إطلاق المسيرتيْن جاء في إطار محاولة طهران استكشاف طرق جديدة لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة المحاصر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، بأن المسيرتيْن لم تكونا طائرتين انتحاريتين، فيما شدد بيان الجيش على أن "هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها استخدام مقاتلة من طراز F35 في هذا النوع من العمليات".

والشهر الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تنفيذ هجوم إيراني بطائرات مُسيرة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مسيرة من إيران، وتقدر أن محاولات القيام بذلك ستستمر".

وتابعت: "يأتي ذلك على خلفية مزاعم مسؤولين إيرانيين بأن إسرائيل تساعد القوات الأميركية في مهاجمة المتمردين الحوثيين (في اليمن) والمنظمات الإرهابية التابعة لإيران".

وأشارت القناة إلى أن هناك مخاوف في إسرائيل من أن طائرتين مُسيرتين تم إسقاطهما منتصف شباط/ فبراير الماضي في العراق، قد أُطلقتا من إيران في محاولة لاستهداف مواقع إسرائيلية.