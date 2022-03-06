سورية: مقتل 13 جنديا في جيش النظام وإصابة 18 في تدمر

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام في سورية، اليوم الأحد، إن 13 جنديا من قوات النظام قُتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم على حافلتهم في بادية تدمر، وسط البلاد.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، أن عددا من الضباط قُتلوا في الهجوم الذي وقع ظهر اليوم، ونُفذ بأنواع مختلفة من الأسلحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المصدر العسكري إنه "حوالي الساعة 13:30 من بعد ظهر الأحد، تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر (...) لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة".

وأفاد المصدر بمقتل 13 عسكريا، بينهم ضباط، وجرح 18 آخرين، من دون ذكر تفاصيل عن الجهة التي نفذت الهجوم.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن هذا الهجوم.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهجوم شنته مجموعات تابعة لتنظيم طالدولة الإسلامية" (داعش).