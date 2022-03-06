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لبيد يجتمع مع وزير الخارجية الأميركية في لاتفيا

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 19:29

لبيد يجتمع مع وزير الخارجية الأميركية في لاتفيا
لبيد وبلينكن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، في لاتفيا، يوم غد، الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، وذلك في سياق المحاولة الإسرائيلية في لعب دور الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

هذا وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا آخر بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واتفاقا على "مواصلة البحث عن تسوية للنزاع في أوكرانيا"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكرملين.

ويأتي ذلك عقب جولة من المباحثات الدبلوماسية تضمنت لقاء بينيت بالرئيس الروسي والمستشار الألماني، أولاف شولتس، يوم أمس، السبت، والمحادثات المتواصلة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

واستمرت محادثات بينيت وبوتين السبت ثلاث ساعات، ومن ثم تحدث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يتوجه إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني، شولتس.

وبحسب مكتبه، تحدث بينيت مع زيلينسكي ثلاث مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال بينيت قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه "لن يتوسع أكثر" في محادثاته، لكنه أكد على مواصلة العمل دبلوماسيا "حسب الحاجة" مع الأطراف المعنية.

وفيما اعترف أن فرص نجاح جهوده بالوساطة "قد لا تكون كبيرة"، أضاف أنه يرى "أنه طالما هناك نافذة أمل صغيرة ولدينا إمكانية الوصول إلى جميع الأطراف... فمن واجبنا الأخلاقي بذل كل جهد ممكن".

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#روسيا الآن مباشر
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