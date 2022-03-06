مصرع شابة في حادث دراجة نارية وسط البلاد

لقيت عابرة سبيل، في العشرينيات من العمر، مصرعها، الليلة الماضية، دهسا من قبل دراجة نارية في شارع "نمير – فايتسمان" بمدينة تل أبيب، وسط البلاد.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للشابة في المكان، ثم نقلها بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى. وأقر الأطباء وفاتها في وقت لاحق. ووصفت إصابة سائق الدراجة النارية بأنها طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حوادث طرق عدة وقعت على شوارع البلاد أسفرت عن مصرع وإصابات عدد من مستقلي المركبات، أواخر الأسبوع الماضي.