  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شابة في حادث دراجة نارية وسط البلاد

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 09:17

مصرع شابة في حادث دراجة نارية وسط البلاد
(تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقيت عابرة سبيل، في العشرينيات من العمر، مصرعها، الليلة الماضية، دهسا من قبل دراجة نارية في شارع "نمير – فايتسمان" بمدينة تل أبيب، وسط البلاد.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للشابة في المكان، ثم نقلها بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى. وأقر الأطباء وفاتها في وقت لاحق. ووصفت إصابة سائق الدراجة النارية بأنها طفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن حوادث طرق عدة وقعت على شوارع البلاد أسفرت عن مصرع وإصابات عدد من مستقلي المركبات، أواخر الأسبوع الماضي.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#سيارات
#ضحايا

حوارات

حوار | "المعارضة الموالية وانحسار اليسار الفلسطيني"
حوار | "المعارضة الموالية وانحسار اليسار الفلسطيني"

2022-03-05

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حوادث العمل: إصابات إثر انهيار سقالات وسقوط من علو
حوادث العمل: إصابات إثر انهيار سقالات وسقوط من علو

2022-03-06

حالة الطقس: أجواء خماسينية وتوقع هطول أمطار
حالة الطقس: أجواء خماسينية وتوقع هطول أمطار

2022-03-06

مصابان بجريمة إطلاق نار في "رمات غان"
مصابان بجريمة إطلاق نار في "رمات غان"

2022-03-05

الأكثر قراءة

روسيا تحجب

روسيا تحجب "فيسبوك"... مجموعة السبع "لن تعترف" بأي تغيير في حدود أوكرانيا

2022-03-05
روسيا تشن هجوما واسعا في أوكرانيا.. وبينيت يلتقي بوتين

روسيا تشن هجوما واسعا في أوكرانيا.. وبينيت يلتقي بوتين

2022-03-05
حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

2022-03-05
بينيت يتجه لبرلين للقاء شولتس

بينيت يتجه لبرلين للقاء شولتس

2022-03-05
واشنطن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

واشنطن: فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

2022-03-05