إصابة خطيرة لعامل وسط البلاد

أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر إصابته خلال عمله في مرأب (كراج) لتصليح السيارات، وسط البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 13:47 حول سقوط عامل من علو خلال عمله بمرأب في يفنة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في منطقة الحوض وأطراف جسده".

وذكر أحد المضمدين أن "المصاب عانى جروحا في جسده إثر سقوطه من علو 5 أمتار، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان وهو بحالة خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "كابلان" لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.