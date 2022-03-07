مصرع رائد عبد القادر من الطيبة في حادث طرق

لقي رائد عبد الكريم عبد القادر (46 عاما) من مدينة الطيبة مصرعه إثر إصابته في حادث طرق وقع صباح اليوم، الإثنين، على شارع 444.

وأفاد مراسل "عرب 48" في الطيبة أن طواقم طبية وصلت إلى مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، وحاول الأطباء إنقاذ حياته عن طريق إجراء عمليات إنعاش، غير أن المحاولات باءت بالفشل، لتُقرَّ وفاته لاحقا في المستشفى.

ووقع الحادث بين مركبتين ومركبة الضحية، إذ يعمل على سيارة لنقل العمال، وفي وقت الحادث كان عائدا من العمل. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وترك الضحية خلفه زوجة وثلاثة أبناء.

وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل عائلة ضحية الحادث لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

وفي سياق متصل، لقي الشاب إسلام عازم (19 عاما) مصرعه وأصيب آخر بجروح متوسطة، وذلك من جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من مدينة باقة الغربية، فجر أول من أمس السبت.

65 شخصا بينهم 26 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 65 شخصا، بينهم 26 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.