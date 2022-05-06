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إصابة خطيرة لامرأة من عسفيا إثر سقوطها من علو

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 11:43

إصابة خطيرة لامرأة من عسفيا إثر سقوطها من علو
منظر عام لعسفيا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت امرأة بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوطها عن ارتفاع في قرية عسفيا، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 10:31، حول سقوط امرأة عن ارتفاع أربعة أمتار في قرية عسفيا. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابة التي وصفت جروحها بالخطيرة، وأحيلت إلى مستشفى 'رمبام' في حيفا لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. ولم يُبلّغ عن أية تفاصيل إضافية.

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#عسفيا
#حوادث منزلية
#الكرمل

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