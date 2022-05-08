نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المشفى بشكل عاجل

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الأسير المريض ناصر أبو حميد إلى المشفى بشكل عاجل، بعد تدهور حادّ طرأ على حالته الصحيّة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان مقتضب نشره مساء اليوم الأحد، أكّد خلاله أن "إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان مجددا إلى مستشفى ’أساف هاروفيه’ بشكل عاجل، بعد تدهور حاد أصاب جهاز المناعة لديه".

وبدأت الحالة الصحية للأسير أبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ آب/ أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين إصابته بورم في الرئة، وتمت إزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله حينها إلى معتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة.

ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض الأسير مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ بتلقيها.