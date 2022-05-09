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إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 19:40

إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية
من المواجهات في بلدة عزون، مساء اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، مساء اليوم الإثنين.

وحسب المعلومات الواردة، فإن المواجهات اندلعت في أعقاب إقدام قوات الاحتلال على إغلاق البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة الرئيسي.

وتجمع عدد من المستوطنين في المكان، ما أسفر عنه مواجهات أسفرت عن إصابات بحالات اختناق.

وفي سياق متصل، تشهد أنحاء الضفة توترا متصاعدا، إثر استفزازات واعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال واستهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع.

واقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم، بلدة رمانة قضاء جنين وذلك للمرة الثانية منذ ساعات الصباح، حيث شهدت البلدة مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتقلوا 6 شبان وواصلوا حصار البلدة لليوم الثاني على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال فرض تقييدات على أهالي بلدة رمانة، بعد اعتقال منفذي عملية "إلعاد"، صبحي عماد صبيحات، وأسعد الرفاعي، أمس الأحد.

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