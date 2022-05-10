القدس: الاحتلال يفرج عن مراد عطيّة ولؤي أبو أسعد ويمدد اعتقال إياد ربيع

قررت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الناشط ابن حيّ الشيخ جرّاح، مراد عطيّة، بعد اعتقال دام 9 شهور، وكذلك أفرجت عن المعتقل المقدسي، لؤي أبو أسعد، ومددت الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي، إياد ربيع.

وأكّدت الناشطة في الحيّ، منى الكرد، خبر الإفراج عن عطيّة، وقالت إنه خرج بشروط مقيّدة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال اشترطت على الكفيل أن مظاهر الاحتفال بالإفراج عن مراد عطيّة ممنوعة، وكذلك يمنع رفع اللافتات والهتافات والغناء، وفي حال خُرقت الشروط سيُعاد اعتقاله مرة أخرى.

واعتقل عطيّة في 10 آب/ أغسطس 2021 وعقدت محاكم الاحتلال عدة جلسات ومددت اعتقال عطية عدة مرات، كان آخرها في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ولعب عطية وأبناء حيّ الشيخ جرّاح دورًا كبيرا في تصدير رواية أهل الحيّ في مواجهة مشاريع الاحتلال للتهجير وإحلال المستوطنين فيه.

ورافق عطيّة بشكل دائم الناشطين والإعلاميين المتوافدين إلى الحيّ وعرف بدوره كمحرك لاستقطاب المتضامنين مع الحيّ.

وكانت قد أكّدت والدته أم خالد عطية على الدوام، أن الاحتلال يريد من خلال اعتقال نجلها إيصال أكثر من رسالة لأهالي الشيخ جراح، مفادها الترهيب والقضاء على كل من يتفاعل مع قضية الحي، إضافة للبحث عن كبش فداء لترهيب الناس والأهالي والنشطاء لكتم الصوت وإخراسه تماما.