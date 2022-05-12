جامعة بيرزيت تطلق جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلاميّ"

أعلنت جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، عن إطلاقها جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي" وهي جائزة سنوية تستهدف الإعلاميين الفلسطينيين، وتهدف إلى تحفيز الإبداع والعمل الإعلامي النوعي الذي يتناول قصة فلسطين.

وتأتي هذه الجائزة التي سيعلن عنها في 11 أيار/ مايو من كل عام، وهو تاريخ استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة، "كتكريم لدورها الوطني والإعلامي حيث ساهمت في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم عبر تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا".

كما أعلنت الجامعة أيضا عن تخصيص منحة دراسية سنوية باسم شيرين أبو عاقلة لإحدى طالبات الإعلام المتميزات أكاديميا كتشجيع للتميز الأكاديمي الإعلامي بعنوان "منحة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتميز الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام".

وذكرت الجامعة أنه "سيعلن عن تفاصيل الجائزة والمنحة الدراسية وشروطها قريبا".

خلال وقفة بالجامعة عقب استشهاد شيرين

وأشارت إلى أن أبو عاقلة "ارتبطت بجامعة بيرزيت بعلاقة خاصة، فكانت واحدة من المدربين الإعلاميين في مركز تطوير الإعلام في الجامعة، ونقلت تجربتها لطلبة الجامعة عبر تدريسها مساقات في التقارير التلفزيونية لطلبة الإعلام، وواصلت أبو عاقلة دراستها في جامعة بيرزيت، فحصلت في العام 1997 على دبلوم إذاعي من مركز تطوير الإعلام في الجامعة، وألحقته بالفوج الأول من دبلوم الإعلام الرقمي من جامعة بيرزيت عام 2020".