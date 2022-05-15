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واشنطن: يجب إجراء "تحقيق فوريّ" في ملابسات استشهاد شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 16:59

واشنطن: يجب إجراء "تحقيق فوريّ" في ملابسات استشهاد شيرين أبو عاقلة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أكّدت واشنطن، اليوم الأحد، ضرورة إجراء "تحقيق فوريّ" في ملابسات استشهاد الصحافيّة شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ في جنين، فجر يوم الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركيّ، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحافيّ، مساء اليوم.

وقال بلينكن: "ندعم التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة"، مضيفا: "تحدثت إلى شقيق شيرين أبو عاقلة وعبرت له عن تعازينا الحارة لفقدان شيرين وتقديرنا للعمل الصحافي الذي قدمته".

وذكر بلينكن أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق فوري في الملابسات التي قادت إلى مقتل الصحافية شيرين".

وكان بلينكين، قد هاتف أمس السبت، عائلة أبو عاقلة معزيًا باستشهاد شيرين، و"عرض المساعدة".

كما صل السفير الأميركي في إسرائيل، توماس نيدس، في اليوم ذاته إلى بيت عزاء الشهيدة الصحافية، في بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأعرب مسؤولون دوليون عن "صدمتهم" من مشاهد الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على موكب تشييع جثمان الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس.

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