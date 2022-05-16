رئيس الوزراء الفرنسيّ يقدّم استقالته إلى ماكرون

أكّد رئيس الوزراء الفرنسيّ، جان كاستيكس، مساء اليوم الإثنين، أنه قدّم استقالته إلى الرئيس، إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عن الوزير، والتي أشارت إلى أنه يُتوقَّع أن يسمّي ماكرون، اسم خلف كاستيكس، مساء اليوم.

وقال رئيس الوزراء بعدما التقى ماكرون لنحو ساعة: "قدمت للتوّ كتاب استقالتي".

وأعيد انتخاب ماكرون لولاية ثانية في 24 نيسان/ أبريل. ويأمل ماكرون في أن يحتفظ بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية إثر الانتخابات التشريعية المقررة يومي 12 و19 حزيران/ يونيو.

وفي السابع من الشهر الجاري، نُصّب ماكرون، رئيسا لفرنسا لولاية ثانية من 5 سنوات في قصر الإليزيه قبل أيام من بدء ولايته الثانية، ودعا خلال خطاب التنصيب إلى التحرك دونما هوادة لتكون فرنسا "أكثر استقلالا".

وجاء التنصيب حينها بعد تأكيد رئيس المجلس الدستوري، لوران فابيوس فوز ماكرون في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، والذي تغلب فيه ماكرون على منافسته مرشحة أقصى اليمين، مارين لوبان، بحصوله على 58.55% من الأصوات.