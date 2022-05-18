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اعتقال والدها وشقيقها: اشتباه باختطاف فتاة وطعنها في حيفا

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 18:59

اعتقال والدها وشقيقها: اشتباه باختطاف فتاة وطعنها في حيفا
(توضيحية - تصوير الشرطة الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة 3 أشخاص من مدينة حيفا بشبهة الضلوع في اختطاف وطعن فتاة، تبلغ 16 عاما من العمر، بينهم والدها وشقيقها، والتسبب بإصابتها بجراح.

ومددت محكمة الصلح في حيفا صباح اليوم، الأربعاء، اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق لغاية يوم الأحد المقبل.

وجاء في بيان للشرطة، أنها تلقت بلاغا أمس، الثلاثاء، حول الاشتباه باختطاف واعتداء على قاصر من حيفا.

ويستدل من التحقيق، أن شابا (17 عاما) قام بخطف شقيقته وسحبها إلى داخل سيارة حيث انضم إليه والده وشخص آخر، في الأربعينيات من عمريهما، وكلاهما اعتديا عليها وأقدما على طعنها في قدمها على خلفية تغيبها عن المنزل؛ وفقا للشرطة.

وأسفرت الحادثة عن إصابة الفتاة بجراح تلقت على إثره العلاج.

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#حيفا
#اختطاف
#طعن

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