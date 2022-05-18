تسريح القيادي الطلابي أحمد جبارين دون قيد أو شرط

سرحت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، القيادي الجامعي وعضو سكرتارية "جفرا" - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب، أحمد توفيق جبارين، دون قيد أو شرط.

وكانت المحكمة قد قبلت، أمس، استئناف الشرطة بشكلٍ جزئي، والذي قدمته ضد قرار تسريح جبارين، ومددت اعتقاله لغاية اليوم.

وكان ممثل الشرطة قد ادعى في جلسة الأمس أن "الطالب أحمد جبارين اعتدى على أحد عناصر الشرطة، وتسبب له بإصابة، وقام بتهديد عناصر الشرطة".

وردت المحامية الموكلة بالدفاع عن جبارين، أفنان خليفة، بالقول إن "أحمد جبارين تعرض للإصابة خلال الاعتقال، ويمكن رؤية ذلك على وجهه، إضافة إلى أن أفراد الشرطة هم الذين اعتدوا عليه وضربوه".

وشارك عدد من الطلاب الجامعيين في الجلسة، دعما وإسنادا لزميلهم الطالب أحمد جبارين، مستنكرين اعتقاله.

وكانت الشرطة قد اعتقلت الطالب جبارين، خلال التحضير لبدء برنامج مراسم إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في جامعة تل أبيب، يوم الأحد الماضي.

وكان الطلاب العرب في مساحتهم المخصصة لانعقاد البرنامج، وهي أصلا مُحاطة بسواتر حديدية وضعتها الشرطة والطلاب العرب يخرجوا من تلك المساحة، ومن بادر للتهجم والاستفزاز والاعتداء هم ناشطو اليمين المتطرف من طلبة الجامعة.

وتدخلت الشرطة لتوفير الحماية للمُعتَدين، واعتقلت ثلاثة طلاب عرب وهم: أحمد جبارين ونمر أبو أحمد ورامي خطيب. وأطلقت الشرطة سراح الطالبين أبو أحمد وخطيب، مساء الأحد، وأبقت على جبارين رهن الاعتقال لغاية اليوم.