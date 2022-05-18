  2. محليات
  3. أخبار محلية

أبو سنان: إصابة حرجة لسائق دراجة نارية

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 20:07

أبو سنان: إصابة حرجة لسائق دراجة نارية
(توضيحية - تصوير مركز حيان)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من بلدة أبو سنان بجراح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق على شارع 70 ببلدة كفر ياسيف، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين دراجة نارية وسيارة، ما أسفر عن إصابة سائق الأولى بجراح حرجة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

24 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 24 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري؛ فيما بلغت حصيلة ضحايا الحوادث 138 ضحية بينهم 46 من المجتمع العربي لغاية اليوم.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#دراجة نارية
#كفر ياسيف
#أبو سنان

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال والدها وشقيقها: اشتباه باختطاف فتاة وطعنها في حيفا
اعتقال والدها وشقيقها: اشتباه باختطاف فتاة وطعنها في حيفا

2022-05-18

النقب: التماس يطالب بتحديث عنوان سكن البدو في القرى مسلوبة الاعتراف
النقب: التماس يطالب بتحديث عنوان سكن البدو في القرى مسلوبة الاعتراف

2022-05-18

إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب البحر الميت
إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب البحر الميت

2022-05-18

الأكثر قراءة

تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

تأجيل النظر في الحكم بالإعدام على فداء كيوان بالإمارات

2022-05-17
مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و

مناورات عسكريّة إسرائيليّة تحاكي هجوما واسعا بإيران.. و"خيار اغتيال السنوار والضيف لا يزال قائما"

2022-05-17
تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

تقرير: روسيا أطلقت صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

2022-05-17
لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

لبنان: حزب الله يفقد الأغلبية لكن خصومه بلا أكثرية

2022-05-17
لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

لماذا أدّى اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى صحوةٍ فلسطينيةٍ كبرى؟

2022-05-17