أبو سنان: إصابة حرجة لسائق دراجة نارية

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من بلدة أبو سنان بجراح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق على شارع 70 ببلدة كفر ياسيف، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين دراجة نارية وسيارة، ما أسفر عن إصابة سائق الأولى بجراح حرجة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

24 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 24 سائق دراجة نارية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة منذ مطلع العام الجاري؛ فيما بلغت حصيلة ضحايا الحوادث 138 ضحية بينهم 46 من المجتمع العربي لغاية اليوم.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.