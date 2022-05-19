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الجيش البريطانيّ: تعرُّض سفينة لهجوم قبالة ميناء الحديدة باليمن

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 13:34

الجيش البريطانيّ: تعرُّض سفينة لهجوم قبالة ميناء الحديدة باليمن
سفينة ترسو قبالة الساحل اليمنيّ (توضيحية - geety images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت هيئة مراقبة يديرها الجيش البريطاني، إن سفينة في البحر الأحمر تعرضت لهجوم، اليوم الخميس، قبالة سواحل اليمن، الذي مزقته الحرب.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن الهجوم وقع اليوم قبالة الحديدة، المدينة الساحلية المتنازع عليها في خضم الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات في اليمن.

وأشارت إلى أن التحقيقات جارية في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره في الشرق الأوسط إنه لا علم لديه بالواقعة، لكنه رفض على الفور الإدلاء بمزيد من التعليقات، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

ويخوض تحالف بقيادة السعودية حربا منذ آذار/ مارس 2015 ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون منذ فترة طويلة على العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة.

ولم يعترف الحوثيون والحكومة اليمنية في المنفى والتحالف الذي تقوده السعودية بالهجوم على الفور.

والواقعة هي أحدث هجوم في البحر خلال الحرب.

فقد استولى الحوثيون في كانون الثاني/ يناير على السفينة الإماراتية روابى.

وقالوا إن السفينة كانت تحمل أسلحة، فيما قال التحالف بقيادة السعودية إنها كانت تحمل معدات مستشفى مفككة.

وتم الإفراج عن طاقم السفينة الهندي الشهر الماضي، بعدما توصل الحوثيون والتحالف إلى هدنة خلال شهر رمضان. ولا تزال الهدنة الهشة مستمرة حتى الآن.

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