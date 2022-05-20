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إصابة حرجة في حريق داخل مقهى بكسيفة

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 14:49

إصابة حرجة في حريق داخل مقهى بكسيفة
من مكان الحريق بكسيفة، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أسفر حريق نشب داخل مقهى بقرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة، عن خمس إصابات بينها إصابة بالغة الخطورة، جراء استنشاق الدخان المنبعث من الحريق في المكان.

ووفقا لطواقم الإطفاء والإنقاذ، نشب الحريق داخل مقهى في كسيفة، الساعة 13:36، ما أسفر عن 5 إصابات متفاوتة بينها إصابة بالغة الخطورة لشخص (30 عاما) جراء استنشاق الدخان، وأضرار جسيمة وخسائر فادحة للمقهى.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، ونقلتهم بسيارات الإسعاف المكثف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وفتحت الشرطة وخبراء الحراق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

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#النقب
#كسيفة
#حرائق
#مقاهي

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