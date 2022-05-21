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إصابة شاب برصاص مستوطن في الشيخ جراح

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 17:46

إصابة شاب برصاص مستوطن في الشيخ جراح
خلال تقديم العلاجات الأولية للشاب المصاب (شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب الشاب محمد اشتي بجراح إثر إطلاق النار عليه من قبل مستوطن في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مساء اليوم السبت.

وجاء في التفاصيل، أن مناوشات وقعت بين فلسطينيين ومستوطنين خلال التصدي لاقتحاماتهم واستفزازاتهم في الشيخ جراح.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطن قام بإطلاق النار بشكل عشوائي خلال سيره في الحي، ما أسفر عن إصابة الشاب في منطقة الخصر.

وتأتي هذه المناوشات بعد اقتحامات متكررة ومتواصلة ينفذها المستوطنون خلال احتفالهم وتوافدهم بالمئات إلى ما يسمى "قبر الصديق شمعون" وما رافقها من توجيه شتائم وتهديدات للسكان وإغلاق كامل للحي.

ووصلت قوات الاحتلال إلى المكان ووقعت مناوشات بينها وبين الفلسطينيين الذين عبروا عن استنكارهم لتوفيرها الحماية للمستوطنين بدلا من عملها على الحد من اقتحاماتهم واستفزازاتهم المتواصلة تجاه أهالي الحي.

بودكاست عرب 48

#الشيخ جراح
#مستوطنين
#اعتداءات المستوطنين
#القدس المحتلة

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