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مصرع عامل جرّاء سقوطه عن ارتفاع في نوف هجليل

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 17:16

مصرع عامل جرّاء سقوطه عن ارتفاع في نوف هجليل
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي عامل يبلغ من العمر 43 عامًا، مصرعه، اليوم الأحد، جرّاء سقوطه عن ارتفاع، خلال عمله في نوف هجليل.

وجاء في التفاصيل أن العمل سقط حينما كان يعمل في مصنع للحلويات في المدينة.

ووصل إلى مكان الحادث، طاقم طبيّ، حاول الإبقاء على حياة العامل من خلال إجراء عمليات إنعاش له، غير أن محاولات الطاقم الطبيّ باءت بالفشل، ليُعلَن عن وفاة العامل.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "كان العامل ملقى على الأرض داخل المصنع، وكان فاقدًا للوعي وإصابته خطيرة، بعد سقوطه من ارتفاع نحو 4 أمتار".

وأضاف: "بدأنا على الفور في إجراء عمليات إنعاش مطوّلة له... واضطررنا في النهاية إلى إقرار وفاته".

من جهتها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة.

وتُظهر المعطيات أنّ 25 عاملا لاقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي عام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#مصرع عامل
#نوف هجليل
#حوادث عمل
#سقوط عن علوّ
#مصنع في نوف هجليل

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