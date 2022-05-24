  2. محليات
  3. أخبار محلية

مواصلة هدم المساكن وتجريف الأراضي في عرب الحمامدة بالنقب

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 12:42

مواصلة هدم المساكن وتجريف الأراضي في عرب الحمامدة بالنقب
تظاهرة احتجاجية دفاعا عن أراضي النقب (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تواصلت عمليات الهدم وتجريف الأراضي في منطقة عرب الحمامدة الواقعة في ضواحي بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

وداهمت جرافات السلطات الإسرائيلية المنطقة لليوم الثاني على التوالي، إذ أقدمت على تجريف وتخريب ممتلكات المواطنين.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ201 على التوالي منذ العام 2000، يوم الإثنين 9 أيار/ مايو الجاري.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

بودكاست عرب 48

#هدم المنازل
#تجريف الأراضي
#عرب الحمامدة
#النقب

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم
مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

2022-05-24

البعينة - نجيدات: خلافٌ على إقامة مقبرة بجوار مدرسة
البعينة - نجيدات: خلافٌ على إقامة مقبرة بجوار مدرسة

2022-05-24

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

2022-05-24

الأكثر قراءة

الجيش الإسرائيلي يشتري سفينتي إنزال لاستخدامهما ضد حزب الله

الجيش الإسرائيلي يشتري سفينتي إنزال لاستخدامهما ضد حزب الله

2022-05-23
إسرائيل تعرقل التحقيق باغتيال أبو عاقلة والسلطة تحيل الملف للجنائية الدولية

إسرائيل تعرقل التحقيق باغتيال أبو عاقلة والسلطة تحيل الملف للجنائية الدولية

2022-05-23
حالة الطقس: بارد نسبيا واحتمال سقوط أمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد نسبيا واحتمال سقوط أمطار متفرقة

2022-05-23
إما نهضة وطنيّة وإما انتكاسة

إما نهضة وطنيّة وإما انتكاسة

2022-05-23
القدس: شرطة الاحتلال تستأنف ضدّ قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى

القدس: شرطة الاحتلال تستأنف ضدّ قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى

2022-05-23