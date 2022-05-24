واشنطن تفرض عقوبات على جهات "على صلة بحركة حماس"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إضافة أربعة أفراد وست شركات على صلة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى قائمة العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات "على مسؤول مالي في حركة حماس وشبكة من الوسطاء الماليين والشركات التي تدر عائدات" على الحركة.

وادعت الوزارة الأميركية، في بيان، أن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس، والذي يملك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينها شركات تعمل في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات.

وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرج، إن "حماس جنت عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية".

ولم يصدر تعليق من حركة حماس على قرارات واشنطن.

وقالت وزارة الخزانة إن المسؤول في حماس الذي أُدرج على قائمة العقوبات هو عبد الله يوسف فيصل صبري، وهو أردني الجنسية يقيم في الكويت ومحاسب عمل في وزارة المالية التابعة لحركة حماس في غزة لعدة سنوات.

وأضافت الوزارة أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل شركة "أجروجيت القابضة" ومقرها السودان، وشركة "سيدار" ومقرها الجزائر، وشركة "إتقان العقارية" ومقرها الإمارات، وشركة "تريند جيو" ومقرها تركيا، وشركة "أندا" السعودية.