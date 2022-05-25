أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات نشبت ببلدة حوارة جنوب نابلس، إثر اقتحام مجدد للمستوطنين وسط حماية قوات الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء.

وأورد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 6 مواطنين أصيبوا بالاختناق وآخر أصيب بشظية رصاص حي، خلال المواجهات المندلعة في حوارة.

وجرى نقل المصابين على يد الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر إلى المشفى لاستكمال العلاج.

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين جنوب #نابلس pic.twitter.com/kpi7VCaqH0 — موقع عرب 48 (@arab48website) May 25, 2022

ووقعت المواجهات في أعقاب التصدي لاقتحام المستوطنين للبلدة وهم يرفعون الأعلام الإسرائيلية، إذ حطم شبان مركبات المستوطنين وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع تجاه المواطنين.

وفي بلدة الدوحة غرب رام الله، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات مع الشبان أدت إلى إصابة عدد منهم الاختناق.

وجاءت هذه المواجهات في الوقت الذي تتواصل فيه اقتحامات واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت الاعتداءات في محافظتي الخليل ونابلس، وشملت رشق المركبات الفلسطينية بالحجارة وكذلك إطلاق النار الحي صوب المناطق السكنية.

وفي وقت سابق، هاجم مستوطنون الفلسطينيين بالرصاص في بلدة حوارة بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما دمروا المركبات والمحلات التجارية في البلدة.

وفي سياق متصل، استشهد الفتى غيث رفيق يامين (16 عاما) وأصيب 75 شخصا، خلال مواجهات امتدت حتى فجر اليوم، مع قوات الاحتلال في منطقة قبر يوسف بنابلس.

ومعظم المصابين تعرّضوا لإصابات جراء استهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أُصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.