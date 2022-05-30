النقب: مصرع رضيع إثر حادث منزليّ

لقي رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا، مساء اليوم الإثنين، مصرعه، جرّاء حادث منزليّ وقع في النقب، قبل أن يُعلَن عن مصرع الرضيع بوقت وجيز.

ونُقِل الرضيع إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، فيما كانت حالته حرجة، جرّاء فقدانه للوعي، وتوقف التنفّس والنبض لديه، بعد أن علقت رأسه بين قضبان سريره، ما حال دون قدرته على التنفّس.

وأفاد الطاقم الطبيّ الذي حاول إنقاذ حياة الطفل، بأن الأخير نُقِل إلى نقطة التقاء مع طاقم طبيّ في المنطقة، حيث أجريَت له محاولات إنعاش متقدمة، فيما تمّ نقله للمشفى، حيث أُعلِن عن وفاته.

هذا، وتُعدّ منطقة النقب، من أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال العرب فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة، بضمنها الاختناق، في ظلّ تمييز صارخ تتعرّض له المنطقة من قِبل السلطات الإسرائيلية.