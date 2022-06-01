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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 08:42

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل، يبلغ 50 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل ببلدة "سفيون" وسط البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 07:54، حول إصابة عامل (من الضفة الغربية)، إثر سقوطه عن ارتفاع أربعة أمتار في ورشة عمل. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى 'شيبا' في 'تل هشومير'. والمصاب يبلغ 50 عاما، بحالة خطيرة وإصابة في الرأس".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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