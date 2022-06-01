الصين: قتيل وعدد من الجرحى إثر وقوع زلزالين

قُتل شخص وأصيب 6 أخرون في زلزالين ضربا مناطق جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء، حسب ما أوردت شبكة "سي سي تي في" الحكومية.

وضرب الزلزالان منطقة يسكنها عدد محدود من السكان في مقاطعة سيتشوان قرابة الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي؛ حسب ما أعلنت وكالة رصد الزلازل مؤكدة بدء عمليات إنقاذ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الصيني للشبكات الزلزالية أن زلزالا قوته 6,1 درجات هز مقاطعة سيتشوان، ولا تزال حصيلة الضحايا غير معروفة.

ووقع الزلزال في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينتش) بعمق 17 كيلومترا ومركزه في لوشان المنطقة الريفية المأهولة.

وشعر السكان بالزلزال في عدة مدن بالمقاطعة بما في ذلك العاصمة الإقليمية تشنغدو الواقعة على بعد حوالي 100 كلم شرقا وفقًا لتعليقات مستخدمي الإنترنت على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي.

وقدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي قوة الزلزال ب5,9 ومركزه على عمق 10 كيلومترات.

وتتعرض مقاطعة سيتشوان الجبلية والمعروفة في العالم لمحميات الباندا، عدة مرات شهريا لزلازل متفاوتة القوة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في هذه المقاطعة جراء هزة أدت إلى تهجير ما لا يقل عن 10 آلاف شخص.

وفي أيار/مايو 2008 تسبب زلزال بلغت قوته 7,9 درجات، في مقتل وفقدان 87 ألف شخص في سيتشوان أيضا.