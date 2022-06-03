مخاطر كبيرة على حياة الأسير عواودة المضرب عن الطعام منذ 93 يوما

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، في بيان صدر عنه إن "مخاطر كبيرة على مصير المعتقل، خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 93 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ".

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني أن "المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا الخليل، يواجه مخاطر كبيرة على مصيره، تتفاقم مع مرور الوقت، وذلك بعد مرور 93 يومًا، من إضرابه المفتوح عن الطعام".

وأضاف نادي الأسير أن "الاحتلال يواصل بسياسات التّنكيل بحقه، ورفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ".

ووفقّا لزيارة المحامي الأخير للمعتقل في سجن "الرملة"، فإن "خليل يعاني من تآكل في العضلات، ضغط كبير في منطقة الصدر، فقدان متواصل للتوازن، وأوجاع شديدة جدًا في كافة أنحاء جسده".

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قسم 3 في سجن "ريمون"، ونقلت أسيرين إلى عزل سجن "بئر السبع".

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وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأن حالة من التوتر الشديد تسود أقسام الأسرى في "ريمون" عقب اقتحام قوات القمع القسم، ونقلها ممثل القسم الأسير محمد الخطيب، والأسير سالم الرجوب إلى عزل سجن بئر السبع "أوهليكدار".