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الاحتلال يفرج عن مديرة لجان العمل الصحيّ الأسيرة عودة

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 15:24

الاحتلال يفرج عن مديرة لجان العمل الصحيّ الأسيرة عودة
الأسيرة عودة قبل أن تُعتَقل
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، عن الأسيرة شذى عودة (61 عاما)، مديرة لجان العمل الصحيّ في رام الله.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت لجان العمل الصحيّ، عبر منشور في "فيسبوك"، قالت فيه إن "الاحتلال يفرج عن مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي الأسيرة شذى عودة من رام الله، بعد إصداره حكما بحقها بالسجن لمدة 16 شهرا".

وقبيل الإعلان عن الإفراج عن عودة، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن سلطات الاحتلال، قررت الإفراج عنها، اليوم، ليُفرَج عنها بعد ذلك من سجن "الدامون".

واعتقلت قوات الاحتلال، عودة، في السابع من تموز/ يوليو 2021، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة 16 شهرا، إلا أن ما تُسمّى بـ"لجنة الثلث" في المحكمة المركزية بالناصرة، قررت الإفراج المبكر عن الأسيرة عودة، وفق نادي الأسير.

وفي سياق ذي صلة، أفاد نادي الأسير، بأن "قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم 3 في سجـ.ـن ’ريمون’"، ونقلت ممثل القسم الأسير محمد الخطيب، والأسير سالم الرجوب إلى عزل سجـ.ـن بئر السبع"، لافتا إلى أنّ "حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى".

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